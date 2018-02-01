Каролин Возняцки: "Для меня встреча с Касаткиной будет серьезным испытанием"

Датчанка Каролин Возняцки после матча второго круга St. Petersburg Ladies Trophy против россиянки Анастасии Потаповой (6:1, 6:0) отметила, что если Потапова будет работать над своей игрок, то она будет часто выступать на турнирах WTA. Возняцки также добавила, что для нее встреча с Дарьей Касаткиной в четвертьфинале будет серьезным испытанием.

– Помните ли вы свои первые матчи в туре? Как вы оцениваете перспективы своей сегодняшней соперницы?

– Я в своем первом матче встречалась с Патти Шнидер на турнире в Цинциннати, проиграла его со счетом 3:6, 0:6. Тот матч многое мне дал, и я часто его вспоминала. Анастасия – хороший игрок, она выиграла юниорский Уимблдон. Если она будет работать над своей игрой, думаю, мы часто будем видеть ее на турнирах WTA.

– Вы вступили в борьбу со второго круга и выиграли довольно легко. Как для вас лучше входить в турнир – так стремительно, как сегодня, или лучше побороться на старте?

– Конечно, лучше так, как сейчас. Здорово, что я выиграла достаточно быстро и сэкономила силы на завтра.

– Теперь вашей соперницей будет Дарья Касаткина. Что скажете о ней?

– Она прекрасный игрок, умеет варьировать скорость и силу мяча, чувствует мяч. Для меня встреча с ней будет серьезным испытанием. (Мария НИКУЛАШКИНА)