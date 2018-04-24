Каролин Гарсия: "Наконец я победила Шарапову!"

Французская теннисистка Каролин Гарсия после победы над Марией Шараповой в первом круге турнира в Штуттгарте отметила, что ей было трудно до самого конца. По ее словам, россиянка ведет борьбу за каждый мяч, что усложняет задачу соперниц.
- Это был очень равный матч, как я и ожидала, - приводит пресс-служба WTA слова Гарсии. - Я знала, что Шарапова боец, и мне было трудно до конца. Я была более агрессивной сегодня и играла лучше, чем в прошлых матчах. Наконец я могу сказать, что после семи лет победила ее! Она разыгрывает каждый мяч на 100 процентов, это очен важная победа для меня.
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tryam
щас любой соперник может победить ее, не обольщайся
19:35