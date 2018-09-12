Карикатура на Серену Уильямс была вынесена на обложку издания Herald Sun

Карикатуру австралийского художника Марка Найта, который изобразил американку Серену Уильямс во время финала US Open, вынесли на обложку Herald Sun.

Издание поместило творение Найта на обложку вместе с другими работами подобного жанра. Так газета решила поддержать своего художника, который был подвергнут критике в социальных сетях и на телевидении. Карикатура вызвала массу негодования в сети, пользователи даже обвинили австралийца в расизме.

Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив судью финала Карлоса Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

Найт изобразил американку, прыгающей от злости на собственной ракетке. На карикатуре присутствует также арбитр встречи, который говорит Осаке: "Может, позволите ей (Серене) выиграть?".

Серена Уильямс была оштрафована за свое поведение на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

Amid international uproar, The Herald Sun has used its latest front page to defend a controversial Serena Williams cartoon. What do you think of the paper's response? https://t.co/FZe7vQMn9x pic.twitter.com/qLVZBp4qb3 – SBS News (@SBSNews) 12 сентября 2018 г.

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