Карикатура дня. Австралийский художник изобразил Серену Уильямс и подвергся критике

Австралийский художник-карикатурист Марк Найт изобразил американку Серену Уильямс во время финала US Open и был подвергнут критике в социальных сетях и на телевидении за свое творение.

Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив судью финала Карлоса Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

Теннисистка за свое поведение была оштрафована на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

Художник изобразил американку, прыгающей от злости на собственной ракетке. А арбитр встречи говорит Осаке: "Может, позволите ей (Серене) выиграть?". Карикатура вызвала массу негодования в сети, пользователи даже обвинили австралийца в расизме.

Сам Найт прокомментировал свое творение, назвав его картиной о плохом поведении Серены.

- Я нарисовал эту карикатуру в воскресенье вечером, посмотрев финал US Open, - приводит Herald Sun слова Найта. - Увидев, что даже у лучшей теннисистки в мире может случиться истерика, подумал, что это интересно. Эта карикатура о Серене, о ее плохом поведении в этот день, а не о расе. Мир просто сошел с ума.

Australia’s finest cartoonist Mark Knight has the strongest support of his colleagues for his depiction of Serena Williams’ petulance. It’s about bad behaviour, certainly not race. The PC brigade are way off the mark...again. pic.twitter.com/CeHaoRG6gf – Peter Blunden (@PeterBlunden_) 11 сентября 2018 г.

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