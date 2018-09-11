13:48 | Теннис — WTA

Карикатура дня. Австралийский художник изобразил Серену Уильямс и подвергся критике

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Австралийский художник-карикатурист Марк Найт изобразил американку Серену Уильямс во время финала US Open и был подвергнут критике в социальных сетях и на телевидении за свое творение.

Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив судью финала Карлоса Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

Теннисистка за свое поведение была оштрафована на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

Художник изобразил американку, прыгающей от злости на собственной ракетке. А арбитр встречи говорит Осаке: "Может, позволите ей (Серене) выиграть?". Карикатура вызвала массу негодования в сети, пользователи даже обвинили австралийца в расизме.

Сам Найт прокомментировал свое творение, назвав его картиной о плохом поведении Серены.

- Я нарисовал эту карикатуру в воскресенье вечером, посмотрев финал US Open, - приводит Herald Sun слова Найта. - Увидев, что даже у лучшей теннисистки в мире может случиться истерика,  подумал, что это интересно. Эта карикатура о Серене, о ее плохом поведении в этот день, а не о расе. Мир просто сошел с ума.

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