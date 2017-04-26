Каменская проиграла Свитолиной в Стамбуле

Россиянка Виктория Каменская в трех сетах уступила украинке Элине Свитолиной в первом круге турнира WTA в Стамбуле. Следующей соперницей Свитолиной станет румынка Александра Каданту.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Буюкакчай (Турция) – Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:1
Свитолина (Украина, 1) – КАМЕНСКАЯ (Россия, Q) – 6:4, 0:6, 6:1
Второй круг
Кирстя (Румыния, 5) – Саккари (Греция) – 6:4, 6:2
Бегу (Румыния, 3) – Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 1:6, 6:3