Калинская вылетела в первом круге турнира в Хертогенбосе

Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосе. Россиянка уступила Александре Соснович из Белоруссии в двух сетах.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Ricoh Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Соснович (Белоруссия) - КАЛИНСКАЯ (Россия, WC) - 6:3, 6:4
Флипкенс (Бельгия) - Бренгл (США) - 6:1, 6:2
Главачкова (Чехия, Q) - Мухаммед (США) - 6:3, 3:6, 6:4
Контавейт (Эстония) - Плишкова Кр. (Чехия, 8) - 6:7(5:7), 6:3, 6:1
Хогенкамп (Голландия) - Минелла (Люксембург) - 6:3, 6:3
Джорджи (Италия) - Лепченко (США) - 6:3, 6:7 (6:8), 6:2
Крейсова (Чехия, Q) - Янкович Е. (Сербия) - 6:3, 7:5
Цуренко (Украина, 7) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:4, 6:1
Рус (Голландия, WC) - Бабош (Венгрия, 6) - 5:7, 6:2, 6:3