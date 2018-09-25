Калинская вылетела с турнира в Ташкенте и не сыграет с Потаповой

Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Ташкенте. Россиянка в двух сетах уступила Ольге Данилович из Сербии.
Во втором круге Данилович встретится с еще одной представительницей России Анастасией Потаповой.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ольга Данилович (Сербия) - Анна Калинская (Россия, WC) - 6:4, 6:1
Аранча Рус (Голландия) - Марта Костюк (Украина) - 6:4, 6:3
Вера Лапко (Белоруссия, 2) - Бояна Йовановски (Сербия) - 6:1, 6:3
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