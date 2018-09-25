Калинская вылетела с турнира в Ташкенте и не сыграет с Потаповой

Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Ташкенте. Россиянка в двух сетах уступила Ольге Данилович из Сербии.

Во втором круге Данилович встретится с еще одной представительницей России Анастасией Потаповой.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ольга Данилович (Сербия) - Анна Калинская (Россия, WC) - 6:4, 6:1

Аранча Рус (Голландия) - Марта Костюк (Украина) - 6:4, 6:3

Вера Лапко (Белоруссия, 2) - Бояна Йовановски (Сербия) - 6:1, 6:3