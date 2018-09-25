10:57 | Теннис — WTA

Калинская вылетела с турнира в Ташкенте и не сыграет с Потаповой

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Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Ташкенте. Россиянка в двух сетах уступила Ольге Данилович из Сербии.

Во втором круге Данилович встретится с еще одной представительницей России Анастасией Потаповой.

Ташкент (Узбекистан) 

Турнир WTA Tashkent Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ольга Данилович (Сербия) - Анна Калинская (Россия, WC) - 6:4, 6:1

Аранча Рус (Голландия) - Марта Костюк (Украина) - 6:4, 6:3

Вера Лапко (Белоруссия, 2) - Бояна Йовановски (Сербия) - 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2018/

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