Калинская не вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Черногорская теннисистка Данка Ковинич обыграла россиянку Анну Калинскую в первом круге турнира в Стамбуле. Встреча завершилась в двух сетах – 6:3, 6:3. Во втором круге Ковинич встретится голландской спортсменкой Аранчей Рус, которая обыграла теннисистку из Китая Чжан Шуай со счетом 6:2, 6:3.

В еще одном матче француженка Полин Пармантье выиграла у турецкой теннисистки Айлы Аксу. Встреча завершилась в двух сетах – 6:2, 6:2. Пармантье во втором круге встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая обыграла румынскую теннисистку Сорану Кирстя со счетом 0:6, 6:1, 6:0.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аранча Рус (Голландия, Q) – Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:2, 6:3

Данка Ковинич (Черногория, Q) – Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, Q) – 6:3, 6:3

Полин Пармантье (Франция) – Айла Аксу (Турция, WC) – 6:2, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) – Сорана Кирстя (Румыния, 6) – 0:6, 6:1, 6:0