Калинская не вышла в первый круг "Ролан Гаррос"

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич обыграла российскую спортсменку Анну Калинскую в финале квалификации "Ролан Гаррос". Встреча длилась 2 часа 32 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 7:6(7:1), 6:4.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже. Общий призовой фонд турнира составит 39,2 миллиона евро.

Россиянки в первом круге "Ролан Гаррос":

Дарья КАСАТКИНА (15) – Кайя Канепи (Эстония)

Мария ШАРАПОВА (28) – победитель квалификации

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (30) – Полона Херцог (Словения)

Светлана КУЗНЕЦОВА – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Елена ВЕСНИНА – Бернарда Пера (США)

Екатерина МАКАРОВА – Сайсай Чжэн

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА – Эшли Барти (Австралия)

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА – победитель квалификации