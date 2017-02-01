17:24 | ТЕННИС — WTA

Калинская и Хромачева - в четвертьфинале турнира в Санкт-Пеетербурге

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Россиянки Анна Калинская и Ирина Хромачева победили в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге россиянку Анастасию Буханко и хорватку Ану Конюх – 6:2, 6:2. В четвертьфинале они встретятся с Еленой Остапенко и Алисией Росольской.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

КАЛИНСКАЯ/ХРОМАЧЕВА (Россия) – БУХАНКО/Конюх (Россия/Хорватия, WC) – 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/5/

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