Калинская и Хромачева - в четвертьфинале турнира в Санкт-Пеетербурге

Россиянки Анна Калинская и Ирина Хромачева победили в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге россиянку Анастасию Буханко и хорватку Ану Конюх – 6:2, 6:2. В четвертьфинале они встретятся с Еленой Остапенко и Алисией Росольской.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
КАЛИНСКАЯ/ХРОМАЧЕВА (Россия) – БУХАНКО/Конюх (Россия/Хорватия, WC) – 6:2, 6:2
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/5/