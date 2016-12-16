Как Шарапова готовится к возвращению

Твиттер Олимпийского канала опубликовал видео выставочного матча между россиянкой Марией Шараповой и Моникой Пуиг. Шарапова и олимпийская чемпионка Рио-2016 провели выставочный матч в столице Пуэрто-Рико. 29-летняя россиянка не выходила на корт с января этого года. Сейчас она отбывает дисквалификацию за употребление запрещенного вещества мельдоний, которая была сокращена с двух лет до одного года. Шарапова сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Olympic champion @MonicaAce93 takes on @MariaSharapova as the Russian gets set for a competitive return https://t.co/vxFuedYMZf – Olympic Channel (@olympicchannel) 16 декабря 2016 г.