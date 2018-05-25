Иванка Трамп раскритиковала организаторов "Ролан Гаррос" из-за Серены Уильямс

Дочь президента США Иванка Трамп в Твиттере раскритиковала организаторов "Ролан Гаррос" за то, что американки Серены Уильямс не будет в числе сеянных теннисистов на турнире. По ее мнению, такое решение руководства Открытого чемпионата Франции выглядит как наказание спортсменки за рождение ребенка.

Ранее сообщалось, что организаторы турнира посеют спортсменок на основе текущего рейтинга WTA, в котором 36-летняя Уильямс делит 453-е место с Иленой Ин-Альбон из Швейцарии, представительницей Люксембурга Элеонорой Молинаро и россиянкой Анастасией Прибыловой. До перерыва в карьере американка являлась первой ракеткой мира.

– Это нелепо! Серена Уильямс – уважаемая спортсменка (лучшая в истории!) и любящая мать. Никого не должны профессионально наказывать за рождение ребенка! WTA следует немедленно изменить это правило! – написала Трамп.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Уильямс встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

This is ridiculous. @SerenaWilliams is a formidable athlete (best ever!) and loving new mother. No person should ever be penalized professionally for having a child! The #WTA should change this rule immediately. #FrenchOpen.https://t.co/W5jQ5aEUXm – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 24 мая 2018 г.

Серена Уильямс не будет сеянной на "Ролан Гаррос" //

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