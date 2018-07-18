Россиянка Валентина Ивахненко не смогла выйти во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в двух партиях проиграв испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 6:7 (5:7), 1:6.
За выход в четвертьфинал Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Стефани Фегель (Швейцария) – Тамара Корпач (Германия).
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) - Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) - 7:6 (7:5), 6:1
Мэнди Минелла (Люксембург) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:3)
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