Россиянка Валентина Ивахненко не смогла выйти во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в двух партиях проиграв испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

За выход в четвертьфинал Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Стефани Фегель (Швейцария) – Тамара Корпач (Германия).

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) - Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) - 7:6 (7:5), 6:1

Мэнди Минелла (Люксембург) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:3)