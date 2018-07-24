16:43 | Теннис — WTA

Ивахненко и Вихлянцева вышли во второй круг Moscow River Cup


Россиянки Валентина Ивахненко и Наталья Вихлянцева вышли во второй круг Moscow River Cup. Они одолели Данку Ковинич и Дебору Кьезу соответственно.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) - Данка Ковинич (Черногория) - 6:2, 7:5

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Дебора Кьеза (Италия, Q) - 6:4, 6:0

Кристина Плишкова (Чехия) - Катержина Синякова (Чехия, 4) - 6:4, 3:6, 6:4

Катерина Козлова (Украина) - Мартина Тревизан (Италия, Q) - 6:3, 6:4

Ольга Данилович (Сербия, LL) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/moscow/2018/

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