Ива Майоли: "На St Petersburg Ladies Trophy отвечаю за контакты с игроками"

Известная хорватская теннисистка Ива Майоли рассказала о своей работе по организации St Petersburg Ladies Trophy. Она выразила надежду, что турнир оправдает ее ожидания.

– Спасибо Александру Медведеву за возможность стать частью такого замечательного турнира, как St Petersburg Ladies Trophy – сказала Майоли. – Здесь я отвечаю за международные контакты с игроками. У нас выступят такие топовые теннисистки, как Симона Халеп, Доминика Цибулкова и Светлана Кузнецова. Сейчас идут переговоры с другими известными игроками, надеюсь они тоже примут участие. С оптимизмом смотрю в будущее.

– Почему вы заняли место Евгения Кафельникова, занимавшегося приглашением игроков на St Petersburg Ladies Trophy?

– По-моему мое участие уже помогло. Вы же видите Светлану Кузнецову. Для женского турнира хорошо иметь в командой представителей женского пола. Мы работаем, а результаты вы увидите. (Сергей ЯРЕМЕНКО)