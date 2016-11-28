15:02 | ТЕННИС — WTA

Ива Майоли: "На St Petersburg Ladies Trophy отвечаю за контакты с игроками"

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Известная хорватская теннисистка Ива Майоли рассказала о своей работе по организации St Petersburg Ladies Trophy. Она выразила надежду, что турнир оправдает ее ожидания.

– Спасибо Александру Медведеву за возможность стать частью такого замечательного турнира, как St Petersburg Ladies Trophy – сказала Майоли. – Здесь я отвечаю за международные контакты с игроками. У нас выступят такие топовые теннисистки, как Симона Халеп, Доминика Цибулкова и Светлана Кузнецова. Сейчас идут переговоры с другими известными игроками, надеюсь они тоже примут участие. С оптимизмом смотрю в будущее.

– Почему вы заняли место Евгения Кафельникова, занимавшегося приглашением игроков на St Petersburg Ladies Trophy?

– По-моему мое участие уже помогло. Вы же видите Светлану Кузнецову. Для женского турнира хорошо иметь в командой представителей женского пола. Мы работаем, а результаты вы увидите. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Кафельников от первого места Спартака до сих пор отойти не может.

16:29

Alexei.Selivanko

Прекрасное и умное решение Александра Ивановича. Кафельников окончательно дискредитировал себя связями с тарпищевым. У международного теннисного сообщества нет доверия к тем, кто работает с этим сомнительным персонажем. Договоренности Кафельникова также вызывали большие сомнения. "Результаты" его сомнительной работы русские зрители увидят уже в 2017 году.

15:33

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