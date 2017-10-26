Итоговый турнир в Сингапуре станет последним для Хингис

Первая на данный момент ракетка мира в парном разряде 37-летняя Мартина Хингис уйдет из спорта по окончании итогового турнира в Сингапуре, сообщает швейцарское издание Blick.

Победительница пяти турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, 13 в парном и семи в миксте, прежде дважды завершала карьеру – в 2003 и 2007 годах. С 2013-го она успешно выступала в профессиональном туре в паре (с Флавией Пенннеттой, Саней Мирзой и Чань Юнянь) и миксте (с Леандро Паесом и Джейми Маррэем).

На итоговом турнире в Сингапуре швейцарка и ее партнерша Чань Юнянь из Тайваня "посеяны" под первым номером.