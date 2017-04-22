ITF расследует комментарии капитана сборной Румынии по поводу беременности Серены Уильямс

Международная федерация тенниса (ITF) открыла дело в отношении капитана женской сборной Румынии Илие Настасе за его комментарий по поводу беременности американской теннисистки Серены Уильямс. Румын на пресс-конференции заметил: "Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Цвета молочного шоколада?"

– ITF не потерпит слова оскорбительного и дискриминационного характера, – цитирует ВВС пресс-секретаря организации. – Мы знаем о комментариях капитана сборной Румынии. Сразу же начали расследование, чтобы выявить все нюансы дела и принять меры.

Отметим, что 70-летний Настасе является двукратным победителем турниров "Большого шлема".