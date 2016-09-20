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ITF не стала наказывать американку Лепченко за применение мельдония

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Международная федерация тенниса (ITF) не стала наказывать американку Варвару Лепченко за применение мельдония, информирует пресс-служба организации. Спортсменка сдала положительные допинг-пробы в январе 2016 года во время турнира в Брисбене. Лепченко временно дисквалифицировали с 12 марта, однако 13 апреля отстранение было снято. По словам самой спортсменки, она употребляла мельдоний до 20 декабря 2015 года. ВАДА подтвердило эти показания. Напомним, что мельдоний запрещен с 1 января 2016 года.

Единственным наказанием для Лепченко станет аннулирование результатов турнира в Брисбене, а также возврат призовых с этих соревнований. Напомним, что россиянка Мария Шарапова за применение мельдония была дисквалифицирована на два года. 

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