12:04 | ТЕННИС — WTA

ITF не разрешила Шараповой принять участие в выставочных матчах в Санкт-Петербурге

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Заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев отметил, что Международная федерация тенниса (ITF) запретила Марии Шараповой принимать участие в выставочных матчах в Санкт–Петербурге. Напомним, что россиянка отбывает дисквалификацию за употребление мельдония. Срок дисквалификации истекает 26 апреля 2017 года.

– К сожалению, пришел официальный ответ из ITF, что Шарапова не может проводить показательные матчи в Санкт-Петербурге, – цитирует ТАСС Медведева. – Ни с профессионалами, ни с любителями. Очень жалко, потому что было взаимное желание что-то придумать в рамках St. Petersburg Ladies Trophy.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3879287

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Трубадур

туда только со справками от вада берут..о том, что легально кормятся допингом

13:26

механик39

Шарапова это которая принимАет МЕЛЬДОНИЙ ?

12:51

ki

логично. и так скостили срок, пусть потерпит немного.

12:33

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