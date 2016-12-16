ITF не разрешила Шараповой принять участие в выставочных матчах в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев отметил, что Международная федерация тенниса (ITF) запретила Марии Шараповой принимать участие в выставочных матчах в Санкт–Петербурге. Напомним, что россиянка отбывает дисквалификацию за употребление мельдония. Срок дисквалификации истекает 26 апреля 2017 года.

– К сожалению, пришел официальный ответ из ITF, что Шарапова не может проводить показательные матчи в Санкт-Петербурге, – цитирует ТАСС Медведева. – Ни с профессионалами, ни с любителями. Очень жалко, потому что было взаимное желание что-то придумать в рамках St. Petersburg Ladies Trophy.