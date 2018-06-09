Игорь Куницын: "Победа Халеп была лишь вопросом времени"

Бывший теннисист, тренер мужской сборной России Игорь Куницын поделился своим мнением о победе румынки Симоны Халеп на RolandGarros. В финале Халеп в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:1 обыграла американку Слоун Стивенс.

- Парадоксальная ситуация получилась. Халеп проиграла те финалы "Большого шлема", в которых вела и которые должна была выигрывать, а здесь проигрывала, отыгралась и заслуженно победила. Я считаю, что Халеп – лучший грунтовый игрок в женском туре. Она долго шла к этой победе, которая стала результатом ее профессионализма. У нее отличная команда, очень хороший тренер Даррен Кэхилл.

На самом деле, победа Халеп в одном из турниров "Большого шлема" была лишь вопросом времени. Если бы она проиграла и этот финал, то могла надломиться, а сейчас это придаст Симоне такой импульс, что ее будет сложно остановить. Если у Халеп не будет травм, то она несколько сезонов может доминировать в женском теннисе. Играть она может на любом покрытии. (Андрей ШИТИХИН)