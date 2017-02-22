Хромачева вышла во второй круг турнира в Будапеште

Россиянка Ирина Хромачева вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште. Сегодня она в трех сетах проиграла чешке Денисе Аллертовой.
В другой встрече Изабелла Шиникова из Болгарии уступила Янине Викмайер из Бельгии, которая во втором круге встретится с Хромачевой.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ХРОМАЧЕВА (Россия) - Аллертова (Чехия) - 6:7 (6:8), 6:3, 6:4
Викмайер (Бельгия, 5) - Шиникова (Болгария, Q) - 6:3, 4:6, 7:5