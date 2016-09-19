Россиянка Ирина Хромачева опустилась на 94-ю строчку чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WТА
Положение на 19 сентября
1 (1*). Кербер (Германия) – 7801
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Халеп (Румыния) – 4259
4 (4). Плишкова (Чехия) – 3877
5 (5). Радванска (Польша) – 3701
6 (6). Мугуруса (Испания) – 3458
7 (7). Цибулкова (Словакия) – 2965
8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 2948
9 (9). Кис (США) – 2946
10 (10). Конта (Великобритания) – 2675
11 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2532...
15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2085...
23 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1453...
29 (29). МАКАРОВА (Россия) – 1353...
30 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1345...
94 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 603...
100 (100). РОДИНА (Россия) – 541...
* - положение впредыдущем рейтинге