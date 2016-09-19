Россиянка Ирина Хромачева опустилась на 94-ю строчку чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка WТА

Положение на 19 сентября

1 (1*). Кербер (Германия) – 7801

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Халеп (Румыния) – 4259

4 (4). Плишкова (Чехия) – 3877

5 (5). Радванска (Польша) – 3701

6 (6). Мугуруса (Испания) – 3458

7 (7). Цибулкова (Словакия) – 2965

8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 2948

9 (9). Кис (США) – 2946

10 (10). Конта (Великобритания) – 2675

11 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2532...

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2085...

23 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1453...

29 (29). МАКАРОВА (Россия) – 1353...

30 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1345...

94 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 603...

100 (100). РОДИНА (Россия) – 541...

* - положение впредыдущем рейтинге