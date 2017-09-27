Хромачева и Сойлу вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде

Россиянка Ирина Хромачева и турчанка Ипек Сойлу вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли немку Николу Гойер и голландку Еву Ваканно со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

За выход в финал Хромачева и Сойлу поспорят с венгеркой Тимей Бабош и чешкой Андреа Главачковой.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

ХРОМАЧЕВА/Сойлу (Россия/Турция, 4) - Гойер/Ваканно (Германия/Голландия) - 7:6 (7:4), 6:3