Хингис и Клийстерс сыграют против Дементьевой и Мыскиной в Санкт-Петербурге

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что в матче легенд, который состоится в последний день турнира, примут участие россиянки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина. Их соперницами станут швейцарка Мартина Хингис и бельгийка Ким Клийстерс.

– У нас немного изменился формат матча легенд, – сказал Медведев. – Теперь он состоится в последний день турнира после парного финала. Елена Дементьева и Анастасия Мыскина сразятся с Мартиной Хингис и Ким Клийстерс.

Отмечу, что Хингис сама заявилась, чтобы сыграть, а для Клийстерс это первый визит в Петербург. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

St. Petersburg Ladies Trophy стартует 29 января.