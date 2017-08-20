Хингис и Чань Юнянь выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде

Швейцарка Мартина Хингис в паре с Чань Юнянь из Тайваня в финале турнира WTA в Цинциннати обыграли дуэт Си Сувэй (Тайвань)/Моника Никулеску (Румыния) - 4:6, 6:4, 10:7. Поединок продолжался 1 час 33 минуты.

36-летняя швейцарка выиграла 61-й парный турнир в карьере. На счету Чань Юнянь 24 победы, шесть из которых - в паре с Хингис в этом году.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - Си Сувэй/Никулеску (Тайвань/Румыния) - 4:6, 6:4, 10:7