07:52 | ТЕННИС — WTA

Хингис и Чань Юнянь выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде

Швейцарка Мартина Хингис в паре с Чань Юнянь из Тайваня в финале турнира WTA в Цинциннати обыграли дуэт Си Сувэй (Тайвань)/Моника Никулеску (Румыния) - 4:6, 6:4, 10:7. Поединок продолжался 1 час 33 минуты.

36-летняя швейцарка выиграла 61-й парный турнир в карьере. На счету Чань Юнянь 24 победы, шесть из которых - в паре с Хингис в этом году.

Цинциннати (США) 

Турнир WTA Western & Southern Open 

Призовой фонд 2 536 154 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Финал 

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - Си Сувэй/Никулеску (Тайвань/Румыния) - 4:6, 6:4, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2017/12/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий