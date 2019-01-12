Хаочин и Латиша выиграли турнир в Хобарте в парном разряде

Чань Хаочин и Чань Латиша с Тайваня в финале турнира в Хобарте в парном разряде победили бельгийку Кирстен Флипкенс из Бельгии и Юханну Ларссон из Швеции со счетом 6:3, 3:6, 10:6. В одиночном разряде победительницей стала американка София Кенин.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 1) – Кирстен Флипкенс/Юханна Ларссон (Бельгия/Швеция, 4) – 6:3, 3:6, 10:6