Хантухова завершила карьеру

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Хантухова объявила о завершении карьеры. 34-летняя теннисистка 16 раз за карьеру побеждала на турнирах WTA, семь из которых в одиночном разряде. Она выигрывала Roland Garros, US Open, Australian Open и Уимблдон в миксте, а также становилась победительницей Кубка Федерации в составе национальной сборной.

- Со всей признательностью и радостью хочу сказать, что пришло время уйти из профессионального тенниса. Это не значит, что я вообще прощаюсь с теннисом. Я знаю, что в жизни невозможно расстаться с тем, что вы любите и что находится в вашем сердце, а теннис для меня – одна из таких вещей. Это было частью моей души, моей ДНК с тех пор, как я впервые взяла ракету и ударила мячом о стену. Это чувство останется со мной навсегда.

Я благодарна за все прекрасные вещи, которые случились со мной на корте и за его пределами. Без этого я бы не была тем человеком, которым являюсь сейчас. Все хорошее и плохое, взлеты и падения – все это было частью невероятного путешествия, которое еще не заканчивается.

Быть частью WTA, ITF, сборной Словакии на Кубке Федерации и Олимпийских играх – это великая честь и привилегия. Мне не хватит слов, чтобы выразить благодарность всем, кто заботится о нас на турнирах, другим игрокам, членам наших команд и, конечно же, болельщикам, - написала на своей странице в Фейсбуке Хантухова.