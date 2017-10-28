Халеп завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Румынка Симона Халеп сохранила первое место в рейтинге WTA. Это стало известно после поражение чешки Каролины Плишковой от датчанки Каролин Возняцки в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре (6:7 (9:11), 3:6).
Отметим, что в случае победы на турнире Плишкова могла сместить Халеп с первого места в рейтинге. Румынка тоже принимала участие на турнире в Сингапуре, но не смогла выйти из группы.
Таким образом, Халеп, которая 9 октября 2017 года впервые в карьере стала первой ракеткой мира, останется в этом статусе, как минимум, до начала следующего сезона.
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А почему не озвучивают законное место мельдронатши, а по совместительству -- торговки кондитерскими изделиями и члена Союза Писателей???? Или , конец декабрь/ начало январь огромное кол--во СМИ наклаватючит рейтинг ""высокооплачиваемости"" , где шара шугарповна ОПЯТЬ будет в лидерах, правда только не по спорт--принципу, а по--бизнес раскладам.....
14:44
кедрнедр1994
Да повезло симе (чтоб моей бабушке так везло) что такая посредственная теннисистка стала первой, как говорится на безрыбье и рак рыба. Будем созерцать данную физиономию на 1 месте (надеюсь недолго) Ждемс настоящию чемпионку ( сима пока гадкий утенок до белого лебедя ей как мне до китая раком)
14:27
alexzander
Какой женский теннис, такой и лидер...............
14:23
Nick280881
Жуть. Теннисистка, не выигравшая ни одного турнира большого шлема и с треском провалившая итоговый турнир, становится первой ракеткой. И соперницы под стать. Из всей восьмерки небезнадежны пожалуй только Мугуруса и Остапенко. Но обе очень нестабильны пока, а испанка еще и очень часто травмируется.
14:20
Паснаход
Что-то ржу. А король-то голый.
14:16
Бней Иегуда
Поздравления Симе.) Абсолютно заслуженно, сильнейшая теннисистка мира на сегодняшний день.)
14:04