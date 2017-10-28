Халеп завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Румынка Симона Халеп сохранила первое место в рейтинге WTA. Это стало известно после поражение чешки Каролины Плишковой от датчанки Каролин Возняцки в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре (6:7 (9:11), 3:6).

Отметим, что в случае победы на турнире Плишкова могла сместить Халеп с первого места в рейтинге. Румынка тоже принимала участие на турнире в Сингапуре, но не смогла выйти из группы.

Таким образом, Халеп, которая 9 октября 2017 года впервые в карьере стала первой ракеткой мира, останется в этом статусе, как минимум, до начала следующего сезона.