Халеп вышла в третий круг турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3. В следующем раунде Халеп встретится с Кристиной Плишковой.

В другом матче чешка Петра Квитова обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счетом 6:3, 7:6 (10:8). Дальше Квитова встретится с победительницей поединка Александра Соснович – Анетт Контавейт.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:0, 6:3

Петра Квитова (Чехия, 10) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – 6:3, 7:6 (10:8)

Кристина Плишкова (Чехия, Q) – Сара Соррибес Тормо (Испания, WC) – 7:5, 6:2