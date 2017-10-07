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11:47 | Теннис — WTA

Халеп вышла в финал турнира в Пекине

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Румынка Симона Халеп пробилась в финал турнира WTA в Пекине. Сегодня она в двух сетах выиграла у Елены Остапенко из Латвии.

В финале Халеп сыграет с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия) - Каролин Гарсия (Франция).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Халеп (Румыния, 2) - Остапенко (Латвия, 9) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Добро пожаловать на теннисный Олимп, Симона!)) Первое место по праву твоё!)

12:02