Халеп вышла в финал турнира в Пекине

Румынка Симона Халеп пробилась в финал турнира WTA в Пекине. Сегодня она в двух сетах выиграла у Елены Остапенко из Латвии.
В финале Халеп сыграет с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия) - Каролин Гарсия (Франция).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Халеп (Румыния, 2) - Остапенко (Латвия, 9) - 6:2, 6:4
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Бней Иегуда
Добро пожаловать на теннисный Олимп, Симона!)) Первое место по праву твоё!)
12:02