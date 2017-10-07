Халеп вышла в финал турнира в Пекине

Румынка Симона Халеп пробилась в финал турнира WTA в Пекине. Сегодня она в двух сетах выиграла у Елены Остапенко из Латвии.

В финале Халеп сыграет с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия) - Каролин Гарсия (Франция).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Халеп (Румыния, 2) - Остапенко (Латвия, 9) - 6:2, 6:4