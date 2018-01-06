Халеп выиграла турнир в Шэньчжэне

Румынка Симона Халеп в финале турнира в Шэньчжэне обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:1, 2:6, 6:0. Для румынки этот титул стал 16-м в карьере. Напомним, что Синякова обыграла россиянку Марию Шарапову в полуфинале турнира.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Халеп (Румыния, 1) – Синякова (Чехия, 6) – 6:1, 2:6, 6:0
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Бней Иегуда
16-й титул в карьере, и 6-й год подряд с титулами!) Браво, Симона!)) Катержинка - всё впереди!)
15:18