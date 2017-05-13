Румынка Симона Халеп выиграла турнир в Мадриде. В решающем матче третья ракетка турнира обыграла Кристину Младенович в трех сетах. Для Халеп это вторая победа на турнире в Испании подряд - она стала второй теннисисткой после Серены Уильямс, сумевшей защитить титул в Мадриде. Всего на ее счету 15 титулов WTA.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Халеп (Румыния, 3) - Младенович (Франция, 14) - 7:5, 6:7(5:7), 6:2