22:59 | ТЕННИС — WTA

Халеп выиграла турнир в Мадриде

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Румынка Симона Халеп выиграла турнир в Мадриде. В решающем матче третья ракетка турнира обыграла Кристину Младенович в трех сетах. Для Халеп это вторая победа на турнире в Испании подряд - она стала второй теннисисткой после Серены Уильямс, сумевшей защитить титул в Мадриде. Всего на ее счету 15 титулов WTA.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 5 439 350 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Финал 

Халеп (Румыния, 3) - Младенович (Франция, 14) - 7:5, 6:7(5:7), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

классный вылет Кики, почаще бы так))

23:13

RusSuck

Спасибо обеим за классный теннис и классный турнир!)) Симу с защитой, Кики с наступающим!))

23:08

shpasic

умничка, легко, на классе))

23:02