Румынка Симона Халеп выиграла турнир в Мадриде. В решающем матче третья ракетка турнира обыграла Кристину Младенович в трех сетах. Для Халеп это вторая победа на турнире в Испании подряд - она стала второй теннисисткой после Серены Уильямс, сумевшей защитить титул в Мадриде. Всего на ее счету 15 титулов WTA.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Халеп (Румыния, 3) - Младенович (Франция, 14) - 7:5, 6:7(5:7), 6:2
shpasic
классный вылет Кики, почаще бы так))
23:13
RusSuck
Спасибо обеим за классный теннис и классный турнир!)) Симу с защитой, Кики с наступающим!))
23:08
shpasic
умничка, легко, на классе))
23:02