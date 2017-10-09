Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Светлана Кузнецова осталась на 11-й строчке списка.

На первое место вышла румынка Симона Халеп, на прошлой неделе занимавшая третью строчку. Француженка Каролин Гарсия поднялась с 10-го на 8-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 9 октября

1 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5675 очков,

2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635,

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5000,

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) – 4640,

6 (6). Винус Уильямс (США) – 4612,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4510,

8 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3795,

9 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610,

10 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2885,

11 (11). Светлана КУЗНЕЦОВА – 2856…

16 (16). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА – 2205…

17 (17). Елена ВЕСНИНА – 2195…

24 (31). Дарья КАСАТКИНА – 1700…

32 (30). Екатерина МАКАРОВА – 1580…

62 (60). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА – 893…

69 (68). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА – 818…

79 (78). Евгения РОДИНА – 740…

81 (94). Мария ШАРАПОВА (все – Россия) – 725.