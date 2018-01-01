Халеп - во втором круге турнира в Шэньчжэне

Румынка Симона Халеп вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне. Первая ракетка турнира победила Николь Гиббс. Во втором круге ей предстоит встреча с китаянкой Дуан Инин, которая ранее одолела представительницу России Евгению Родину.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бабош (Венгрия, 8) - Ван Сиюй (Китай, WC) - 6:1, 6:1

Халеп (Румыния, 1) - Гиббс (США) - 6:4, 6:1

Ковинич (Черногория, Q) - Саккари (Греция, 7) - 4:6, 6:2, 6:3

Дияс (Казахстан) - Пармантье (Франция) - 6:3, 6:4

Ван Яфань (Китай, WC) - Паолини (Италия, Q) - 6:0, 6:4