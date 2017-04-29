Халеп – в полуфинале турнира в Штутгарте

Румынская теннисистка Симона Халеп нанесла поражение представительнице Латвии Анастасие Севастовой в четвертьфинальном матче турнира в Штутгарте в двух сетах – 6:3, 6:1. Встреча продолжалась один час. За выход в финал Халеп поборется с немкой Лаура Зигемунд. Напомним, в другом полуфинале сыграют француженка Кристина Младенович и россиянка Мария Шарапова, которая проводит первый турнир после дисквалификации.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 4) – Севастова (Латвия) – 6:3, 6:1