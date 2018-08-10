Халеп сыграет с обидчицей Шараповой, Соболенко уступила Мертенс

Белоруска Арина Соболенко потерпела поражение в третьем круге турнира в Монреале. В трех сетах она проиграла Элизе Мертенс из Бельгии.
В другой встрече румынка Симона Халеп переиграла американку Винус Уильямс. Теперь ей предстоит сыграть с Каролин Гарсией, выигравшей у Марии Шараповой.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Элиза Мертенс (Бельгия) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 2:6, 7:6 (7:1), 6:0
Симона Халеп (Румыния) - Винус Уильямс (США) - 6:2, 6:2
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