Первая ракетка мира румынка Симона Халеп стала почетным жителем Бухареста, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Церемония прошла в театре "Эксельсиор" в Бухаресте.

- Когда я в первый раз приехала в Бухарест 10 лет назад, город для меня, уроженки Констанцы, показался странным, - сказала Халеп. - Сегодня я могу назвать его своим домом. Благодарю всех за теплые слова и поддержки, а также за критику - она мотивирует меня на то, чтобы становиться сильнее.

Напомним, Халеп вернулась на первое место в рейтинге WTA 26 февраля, сместив датчанку Каролин Возняцки.