Халеп - соперница Шараповой по третьему кругу турнира в Пекине

Румынка Симона Халеп вышла в третий круг турнира в Пекине. Во втором круге ее соперница Магдалена Рыбарикова из Словакии отказалась от борьбы во втором сете при счете 1:6, 1:2.
В следующем раунде Халеп встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая ранее победила свою соотечественницу Екатерину Макарову. Напомним, что Шарапова обыграла Халеп в первом круге US Open-2017.
В другой встрече турнира в Пекине чешка Петра Квитова оказалась сильнее американки Варвары Лепченко - 6:4, 6:4.
Ураган Мария. Шарапова обыграла Макарову в Пекине
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Халеп (Румыния, 2) – Рыбарикова (Словакия) – 6:1, 2:1 отказ 2-го игрока
Квитова (Чехия, 12) – Лепченко (США, Q) – 6:4, 6:4
Стрыцова (Чехия) - Гергес (Германия) - 6:4, 6:2
Rybarikova retires due to illness.@Simona_Halep advances to @ChinaOpen Third round! pic.twitter.com/LSAapw991g– WTA (@WTA) 3 октября 2017 г.
Бней Иегуда
Симонка, надо валить мельдониевого мужика.)) Удачи и здоровья!))
11:09