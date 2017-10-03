Халеп - соперница Шараповой по третьему кругу турнира в Пекине

Румынка Симона Халеп вышла в третий круг турнира в Пекине. Во втором круге ее соперница Магдалена Рыбарикова из Словакии отказалась от борьбы во втором сете при счете 1:6, 1:2.

В следующем раунде Халеп встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая ранее победила свою соотечественницу Екатерину Макарову. Напомним, что Шарапова обыграла Халеп в первом круге US Open-2017.

В другой встрече турнира в Пекине чешка Петра Квитова оказалась сильнее американки Варвары Лепченко - 6:4, 6:4.

Ураган Мария. Шарапова обыграла Макарову в Пекине

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Халеп (Румыния, 2) – Рыбарикова (Словакия) – 6:1, 2:1 отказ 2-го игрока

Квитова (Чехия, 12) – Лепченко (США, Q) – 6:4, 6:4

Стрыцова (Чехия) - Гергес (Германия) - 6:4, 6:2