Халеп снялась с Кубка Кремля

Румынка Симона Халеп снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля", информирует официальный сайт соревнований. В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Халеп теперь заменить представительница Греции Валентини Грамматикопулу.

Ранее Халеп сообщила, что ее по-прежнему беспокоит травма спины. Ее выступление на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре также остается под вопросом.

В 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале. Спортсменка обеспечила себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.