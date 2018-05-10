Халеп проиграла Каролине Плишковой в Мадриде

Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии в четвертьфинале турнира в Мадриде в двух сетах уступила Каролине Плишковой из Чехии – 4:6, 3:6.

За выход в финал Плишкова сыграет с победителем встречи Дарья Касаткина (Россия) – Петра Квитова (Чехия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 6) – Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:3