Халеп - первая место по сумме призовых за год

Румынка Симона Халеп заняла первое место по сумме призовых за сезон, информирует официальный сайт WTA. Спорстменка выиграла 7 409 564 долларов.
Топ-10 по заработанным призовым в прошедшем сезоне:
1. Симона Халеп (Румыния) – 7 409 564 долларов
2. Каролин Возняцки (Дания) – 6 657 719
3. Наоми Осака (Япония) – 6 394 289
4. Элина Свитолина (Украина) – 5 737 247
5. Ангелик Кербер (Германия) – 5 686 362
6. Слоан Стивенс (США) – 5 068 099
7. Серена Уильямс (США) – 4,770 170
8. Каролина Плишкова (Чехия) – 3 539 050
9. Петра Квитова (Чехия) – 3 301 389
10. Кики Бертенс (Нидерланды) – 3 163 688
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