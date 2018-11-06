09:15 | Теннис — WTA

Халеп - первая место по сумме призовых за год

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Румынка Симона Халеп заняла первое место по сумме призовых за сезон, информирует официальный сайт WTA. Спорстменка выиграла 7 409 564 долларов.

Топ-10 по заработанным призовым в прошедшем сезоне:

1. Симона Халеп (Румыния) – 7 409 564 долларов

2. Каролин Возняцки (Дания) – 6 657 719

3. Наоми Осака (Япония) – 6 394 289

4. Элина Свитолина (Украина) – 5 737 247

5. Ангелик Кербер (Германия) – 5 686 362

6. Слоан Стивенс (США) – 5 068 099

7. Серена Уильямс (США) – 4,770 170

8. Каролина Плишкова (Чехия) – 3 539 050

9. Петра Квитова (Чехия) – 3 301 389

10. Кики Бертенс (Нидерланды) – 3 163 688

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