17:42 | Теннис — WTA

Халеп - первая финалистка Roland Garros

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Румынка Симона Халеп обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:1, 6:4 в полуфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В финале Халеп сыграет с победителем матча Мэдисон Кис - Слоан Стивенс. Две американки проведут свою встречу позднее в четверг.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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