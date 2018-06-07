Халеп - первая финалистка Roland Garros

Румынка Симона Халеп обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:1, 6:4 в полуфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.



В финале Халеп сыграет с победителем матча Мэдисон Кис - Слоан Стивенс. Две американки проведут свою встречу позднее в четверг.



Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - 6:1, 6:4