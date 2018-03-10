03:04 | Теннис — WTA

Халеп одержала первую победу на турнире в Калифорнии


Румынка Симона Халеп вышла в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 она переиграла чешку Кристину Плишкову. Халеп выполнила 18 ударов навылет и допустила 12 невынужденных ошибок. Показатели ее соперницы – 22 и 33 соответственно. В следующем матче румынка встретится с Кристин Долехайд или Доминикой Цибулковой.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open
 
Призовой фонд 7 773 210 долларов
 
Открытые корты, хард
 
Одиночный разряд
 
Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:4. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018

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