09:53 | ТЕННИС — WTA

Халеп обыграла Янкович в первом круге турнира в Шэньчжэне

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Вторая "сеяная" Симона Халеп из Румынии в первом круге Shenzhen Open в трех сетах победила Елену Янкович из Сербии.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чан Кайчэнь (Тайвань, Q) – Голубич (Швейцария) – 7:6 (7:4), 6:1

Халеп (Румыния, 2) – Янкович (Сербия) – 6:1, 3:6, 6:3

Конта (Великобритания, 3) – Буюкакчай (Турция) – 6:2, 6:0

Кр. Плишкова (Чехия) – Севастова (Латвия, 6) – 1:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Чжэн Сайсай (Китай) – Лю Фанчжоу (Китай, LL) – 6:7 (6:8), 6:0, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2017/

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