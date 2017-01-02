Халеп обыграла Янкович в первом круге турнира в Шэньчжэне

Вторая "сеяная" Симона Халеп из Румынии в первом круге Shenzhen Open в трех сетах победила Елену Янкович из Сербии.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чан Кайчэнь (Тайвань, Q) – Голубич (Швейцария) – 7:6 (7:4), 6:1
Халеп (Румыния, 2) – Янкович (Сербия) – 6:1, 3:6, 6:3
Конта (Великобритания, 3) – Буюкакчай (Турция) – 6:2, 6:0
Кр. Плишкова (Чехия) – Севастова (Латвия, 6) – 1:6, 6:3, 7:6 (8:6)
Чжэн Сайсай (Китай) – Лю Фанчжоу (Китай, LL) – 6:7 (6:8), 6:0, 6:3