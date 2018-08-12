Халеп обыграла Стивенс в финале турнира в Монреале

Победительницей турнира WTA в Монреале Канада стала румынская теннисистка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс (7:6(8:6), 3:6, 6:2).

Матч продолжался два часа и 32 минуты. Для румынки третий одиночный титул в сезоне и 18-й – в карьере.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Слоан Стивенс (США, 3) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:2