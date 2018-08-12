Халеп обыграла Стивенс в финале турнира в Монреале

Победительницей турнира WTA в Монреале Канада стала румынская теннисистка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс (7:6(8:6), 3:6, 6:2).
Матч продолжался два часа и 32 минуты. Для румынки третий одиночный титул в сезоне и 18-й – в карьере.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Симона Халеп (Румыния, 1) - Слоан Стивенс (США, 3) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:2
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