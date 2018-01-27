Халеп не сыграет в Санкт-Петербурге

Симона Халеп, проигравшая в финале Australian Open Каролин Возняцки (6:7, 6:3, 4:6), не выступит на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который стартует в Санкт-Петербурге в понедельник. Причина - в травме лодыжки, которую румынка получила по ходу состязаний в Мельбурне. При этом Халеп может все же приехать в Санкт-Петербург и принять участие в показательном матче в выходные. При этом Возняцки, которая в понедельник вернется на первое место в рейтинге WTA в Санкт-Петербурге ждут. Об этом сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев.

- Травма лодыжки, которая беспокоила Симону Халеп с самого начала Australian Open, не позволяет ей сыграть на нашем турнире - сказал Медведев. - Но не исключено, что она приедет в Санкт-Петербург и будет участвовать в некоторых активностях - в том числе Халеп может поучаствовать в выставочных матчах. Есть и хорошая новость, в Петербурге все равно будет играть первая ракетка мира - это победительница турнира в Австрации Каролин Возняцки (Сергей ЯРЕМЕНКО)

