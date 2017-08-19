Халеп и Стивенс вышли в полуфинал турнира в Цинциннати

Руманская теннисистка Симона Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Цинциннати обыграла британку Джоанну Конту - 6:4, 7:6 (7:1). В еще одном поединке обладательница wild card Слоан Стивенс из США одержала победу над немкой Юлией Гергес - 6:1, 7:6 (7:3).

В полуфинале Халеп и Стивенс сыграют между собой. За другую путевку в финал поспорят Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 2) - Конта (Великобритания, 7) - 6:4, 7:6 (7:1)

Стивенс (США, WC) - Гергес (Германия) - 6:1, 7:6 (7:3)