04:23 | ТЕННИС — WTA

Халеп и Стивенс вышли в полуфинал турнира в Цинциннати

Руманская теннисистка Симона Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Цинциннати обыграла британку Джоанну Конту6:4, 7:6 (7:1). В еще одном поединке обладательница wild card Слоан Стивенс из США одержала победу над немкой Юлией Гергес - 6:1, 7:6 (7:3).

В полуфинале Халеп и Стивенс сыграют между собой. За другую путевку в финал поспорят Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.

Цинциннати (США) 

Турнир WTA Western & Southern Open 

Призовой фонд 2 536 154 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 2) - Конта (Великобритания, 7) - 6:4, 7:6 (7:1)

Стивенс (США, WC) - Гергес (Германия) - 6:1, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2017/

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