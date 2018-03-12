Халеп и Плишкова - в четвертом круге Индиан-Уэллса, Остапенко и Младенович прекратили борьбу

Румынская теннисистка Симона Халеп в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе обыграла Каролин Долхайд из США - 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. Также в следующий раунд пробились Каролина Плишкова (Чехия), Петра Мартич (Хорватия), Ван Цян (Китай) и Мария Саккари (Греция).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Чжан Шуай (Китай, 32) - 7:5, 5:7, 6:3

Петра Мартич (Хорватия) - Елена Остапенко (Латвия, 6) - 6:3, 6:3

Симона Халеп (Румыния, 1) - Каролин Долхайд (США, WC) - 1:6, 7:6 (7:3), 6:2

Ван Цян (Китай) - Кристина Младенович (Франция, 14) - 6:1, 6:2

Мария Саккари (Греция) - Коко Вандевеге (США, 17) - 6:2, 6:4