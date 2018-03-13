22:30 13 марта | Теннис — WTA

Халеп и Мартич - первые четвертьфиналистки турнира в Индиан-Уэллсе

1

Румынка Симона Халеп выиграла у Ван Цян в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе. В другой встрече Петра Мартич взяла верх над Маркетой Вондроушовой. Теннисистки встретятся между собой в четвертьфинале.

Из россиянок в турнире продолжает борьбу Дарья Касаткина, которой предстоит встреча с Каролин Возняцки.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Симона Халеп (Румыния, 1) - Ван Цян (Китай) - 7:5, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бабасян Арсен Ноунеймович

Симонка потихоньку вкатывается после травмы.) Посмотрим, что будет дальше.) Петра очень серьёзный соперник, матч будет на загляденье.)

22:37 13 марта

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!