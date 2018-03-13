Халеп и Мартич - первые четвертьфиналистки турнира в Индиан-Уэллсе

Румынка Симона Халеп выиграла у Ван Цян в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе. В другой встрече Петра Мартич взяла верх над Маркетой Вондроушовой. Теннисистки встретятся между собой в четвертьфинале.

Из россиянок в турнире продолжает борьбу Дарья Касаткина, которой предстоит встреча с Каролин Возняцки.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Ван Цян (Китай) - 7:5, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:4)