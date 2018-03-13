Халеп и Мартич - первые четвертьфиналистки турнира в Индиан-Уэллсе

Румынка Симона Халеп выиграла у Ван Цян в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе. В другой встрече Петра Мартич взяла верх над Маркетой Вондроушовой. Теннисистки встретятся между собой в четвертьфинале.
Из россиянок в турнире продолжает борьбу Дарья Касаткина, которой предстоит встреча с Каролин Возняцки.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 1) - Ван Цян (Китай) - 7:5, 6:1
Петра Мартич (Хорватия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:4)
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Бабасян Арсен Ноунеймович
Симонка потихоньку вкатывается после травмы.) Посмотрим, что будет дальше.) Петра очень серьёзный соперник, матч будет на загляденье.)
22:37 13 марта