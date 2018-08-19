Градецка и Макарова победили Павюченкову и Севастову в полуфинале турнира в Цинциннати

Чешка Люси Градецка и россиянка Екатерина Макарова вышли в финал турнира в Цинциннати в парном разряде. В полуфинале они одолели еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Люси Градецка/Екатерина МАКАРОВА (Чехия/Россия, 7) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:3, 6:3
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