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Градецка и Макарова победили Павюченкову и Севастову в полуфинале турнира в Цинциннати


Чешка Люси Градецка и россиянка Екатерина Макарова вышли в финал турнира в Цинциннати в парном разряде. В полуфинале они одолели еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии.

Цинциннати (США) 

Турнир WTA Western & Southern Open 

Призовой фонд 2 800 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Люси Градецка/Екатерина МАКАРОВА (Чехия/Россия, 7) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2018/12/

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Материалы других СМИ