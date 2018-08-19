Градецка и Макарова победили Павюченкову и Севастову в полуфинале турнира в Цинциннати

Чешка Люси Градецка и россиянка Екатерина Макарова вышли в финал турнира в Цинциннати в парном разряде. В полуфинале они одолели еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Люси Градецка/Екатерина МАКАРОВА (Чехия/Россия, 7) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:3, 6:3